 وزير السياحة اللبناني يقلد رامي عياش لقب سفير لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير السياحة اللبناني يقلد رامي عياش لقب سفير لبنان


نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 10:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 10:55 م

قلد وزير السياحة اللبناني وليد نصار، الفنان رامي عياش، لقب سفير لبنان، وذلك فى احتفال أقامه طونى الرامى رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهى والملاهى والباتسيرى فى لبنان، حيث منح عياش، "الزر الذهبي" والعضوية الفخرية، وذلك تكريما لانضمامه إلى أسرة النقابة وجهوده الاستثنائية فى دعم السياحة اللبنانية.

حضر الاحتفال عدد كبير من أعضاء النقابة، ومجموعة من ممثلى وزارة السياحة، بالإضافة إلى عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

ونشر عياش، مراسم الاحتفال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر في هاشتاج #لبنان بكرا أحلى، والذي تصدر الترند على موقع تويتر دعما للسياحة فى لبنان.


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