أقيم مساء اليوم الأربعاء العرض الخاص لفيلم "ساعة إجابة" داخل إحدى سينمات القاهرة بحضور أبطال العمل وبعض من الأهل والأصدقاء.

وحرص على حضور العرض كل من الفنان شريف سلامة، نجلاء بدر، وسليم مصطفى، فيدرا، الهام وجدي، المنتج محمد حفظي، وأحمد طلعت، والمؤلف أحمد شيكو، وغيرهم من النجوم في جو ملئ بالبهجة والسعادة.

جدير بالذكر تدور أحداث فيلم «ساعة إجابة» حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطًا كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر، ومن بطولة كل من غادة عادل وشريف سلامة، وسوسن بدر، نجلاء بدر، مصطفى سليم.