وزير خارجية الأردن يؤكد ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط خلال اتصال هاتفيا مع نظيره الإيراني

دعا أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إلى ضرورة خفض التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، مشددا على عدم سماح بلاده بانتهاك أجوائها من أي طرف.

وأوضح الصفدي، خلال الاتصال، أن التصعيد الحالي بين إيران والكيان الإسرائيلي سيصرف نظر المجتمع الدولي عن جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أنه وجب أن تبقى الجهود مركزة على إنهاء العدوان الوحشي على القطاع.

وأعرب عن إدانة الأردن لكل الأعمال التي تدفع نحو حرب إقليمية، مطالبا بوقف التصعيد الإسرائيلي - الإيراني.