مجموعة لوفتهانزا الألمانية تعلق جميع رحلاتها إلى إسرائيل مؤقتا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علقت شركة لوفتهانزا الألمانية وشركتا سويس اير السويسرية والخطوط الجوية النمساوية المملوكتان لها جميع رحلاتها إلى إسرائيل بناء على الوضع الحالي في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا ردا على سؤال، اليوم الجمعة، إن هذا القرار يسري على أربع رحلات مجدولة حتى الساعة السابعة صباح غد السبت.

كانت تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن صاروخا إسرائيليا واحدا على الأٌقل هاجم هدفا داخل إيران، لكن لم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار جراء الهجوم.

كانت إيران قامت مطلع هذا الأسبوع بشن هجوم بمئات الصواريخ والمسيرات على إسرائيل انتقاما لهجوم منسوب إلى إسرائيل على مبنى تابع للسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.