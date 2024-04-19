 استدعاء طائرتين مقاتلتين سويسريتن للتدخل بعد عطل في جهاز لاسلكي لطائرة خاصة - بوابة الشروق
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استدعاء طائرتين مقاتلتين سويسريتن للتدخل بعد عطل في جهاز لاسلكي لطائرة خاصة

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 أبريل 2024 - 8:28 م | آخر تحديث: الجمعة 19 أبريل 2024 - 8:28 م

قال متحدث باسم الجيش السويسري، إنه تم استدعاء طائرتين مقاتلتين سويسريتين للتدخل اليوم الجمعة، عندما فقدت طائرة خاصة الاتصال اللاسلكي مع المراقبين الجويين.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء السوسرية كيستون – إس دي أيه أن الطائرتين الحربيتين من طراز إف / أيه - 18 كانتا في مهمة تدريبية عندما تم استدعاؤهما للعملية الأمنية الجوية.

وأفاد المتحدث بأن الطائرتين لحقتا بالطائرة الأخرى فوق لوفن، جنوب غرب بازل، وتمكنتا من الاتصال بها عبر تردد دولي للطوارئ.

وقال المتحدث إنه طُلب من الطيار التحول إلى التردد العادي، وبعد استجابته تمكنت الطائرة من مواصلة طيرانها.

وأشار المتحدث باسم الجيش، إلى انه لم يتضح في البداية سبب عدم إمكانية الاتصال بالطيار بالترددات العادية. وأضاف أن مثل هذه الحوادث تحدث عدة مرات في العام.


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