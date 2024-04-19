الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة اللبنانية يبحثان الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي يزور باريس حاليا، العلاقات بين البلدين والأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

وأفادت الحكومة اللبنانية في بيان لها بأن الرئيس ماكرون جدد تأكيد دعم فرنسا للجيش اللبناني في المجالات كافة، والتشديد على أهمية الاستقرار في لبنان، وعلى أولوية انتخاب رئيس جديد للبلاد.

من جانبه، أكد ميقاتي ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته لحل معضلة اللاجئين في لبنان، مبرزا أن حل الأزمات في البلاد يكمن في انتخاب رئيس جديد لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية والبدء بتنفيذ الاصلاحات الضرورية.