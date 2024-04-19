الكويت: موقف مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يعرقل التوصل لحل الأزمة 

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن أسف الكويت لفشل مجلس الأمن في تبني قرار يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة مما يعرقل الجهود الدولية في التوصل إلى حل لهذه الأزمة في المنطقة وإيقاف الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

ودعت الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، مجددا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية من أجل تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإلى بذل أقصى الجهود لحماية الشعب الفلسطيني والمحافظة على مقدراته ومكتسباته وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وأضاف البيان "كما تشيد دولة الكويت بالجهود الحثيثة التي بذلتها الجزائر العضو غير الدائم في مجلس الأمن بتأييد المجموعة العربية وغيرها من الدول الصديقة من أجل هذا القرار الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 والذي نصت علية مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

كانت الولايات المتحدة قد استخدمت أمس الخميس حق النقض (الفيتو) ضد قرار يمنح دولة فلسطين تتمتع بوضع مراقب ،العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.