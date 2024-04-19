ستولتنبرج: حلفاء الناتو يعتزمون إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، ينس ستولتنبرج، بعد اجتماع أزمة عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن حلفاء الناتو سيقدمون المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.