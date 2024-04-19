 ستولتنبرج: حلفاء الناتو يعتزمون إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا - بوابة الشروق
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ستولتنبرج: حلفاء الناتو يعتزمون إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 أبريل 2024 - 5:22 م | آخر تحديث: الجمعة 19 أبريل 2024 - 5:22 م

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، ينس ستولتنبرج، بعد اجتماع أزمة عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن حلفاء الناتو سيقدمون المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.


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