الجيش الإسرائيلي يحقق في استشهاد فلسطينيين اعتقلا في غزة

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قال الجيش الإسرائيلي إنه فتح تحقيقا في استشهاد فلسطينيين اثنين كانا محتجزين في قطاع غزة.

وجاء تأكيد الجيش للأمر، مساء اليوم الخميس، ردا على استفسار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى اعتقال الفلسطينيين الاثنين قبل نحو شهر في مدينة خان يونس للاشتباه في قيامهما بأنشطة إرهابية وكان من المقرر نقلهما إلى إسرائيل.

وبحسب التقارير، عثر على جثتي الاثنين ملطختين بالدماء في شاحنة على الطريق هناك. ولم يكن سبب الوفاة واضحا في البداية.

وذكرت تقارير أخرى أنه تم استجواب عدد من الجنود على خلفية مقتل الاثنين، حيث يشتبه في تورطهم في مقتلهما.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تحقق الشرطة العسكرية في الحادث.