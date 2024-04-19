شولتس يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا عدة سنوات أخرى

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، في مدينة كيمنتس الواقعة شرقي البلاد مساء اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تستمر لعدة سنوات أخرى، وأنه لا يستطيع أحد الجزم بأن هذه الحرب قد لا تستمر حتى خمس سنوات، على سبيل المثال.

ودافع شولتس عن دعم ألمانيا العسكري لأوكرانيا، مضيفا، أنه علاوة على ذلك يجب استثمار الفرص الدبلوماسية.

ولكنه قال إنه منذ بداية الحرب لم يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أي علامات على التحرك.

وشدد شولتس على أن السلام الذي يمليه أمر غير مقبول: "ينبغي عدم السماح له بالإفلات دون عقاب".

وكان شولتس ضيفا مساء الجمعة في حلقة نقاش نظمتها صحيفة "فري برس" بعنوان "ألمانيا تحت الضغط. كيف يمكن للائتلاف الحكومي أن يتصرف في ظل ظروف جديدة؟"

ووفقا للمعلومات المقدمة، تابع المناقشة نحو 200 من قراء الصحيفة وغيرهم من الضيوف المدعوين. كما تم بث المناقشة مباشرة على شبكة الإنترنت.