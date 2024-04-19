 دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة للمرة الأولى على الإطلاق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة للمرة الأولى على الإطلاق

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 أبريل 2024 - 1:42 م | آخر تحديث: الجمعة 19 أبريل 2024 - 1:42 م

أكد دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين.


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