دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة للمرة الأولى على الإطلاق

أكد دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين.