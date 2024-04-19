صحيفة: إسرائيل ستفتح معبرا ثالثا للمساعدات إلى شمال قطاع غزة هذا الشهر

نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين كبيرين لم تسمّهما إن إسرائيل ستفتح معبرا ثالثا إلى شمال قطاع غزة في وقت لاحق هذا الشهر.

وذكرت الصحيفة أن معبر زيكيم سيضاف إلى معبري بيت حانون (إيريز) والبوابة 96، اللذين تم فتحهما هذا الشهر والشهر الماضي على الترتيب.

ووفقا للصحيفة، فإن معبر زيكيم سيصبح المسار الرئيسي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، مشيرة نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير إلى كون معبري بيت حانون والبوابة 96 "أقل ملاءمة لأعداد كبيرة من الشاحنات".

واعتبرت الصحيفة أن فتح معابر جديدة إلى شمال قطاع غزة سيكون أمرا حاسما إن أرادت إسرائيل المضي قدما في خططها لاجتياح رفح في أقصى جنوب القطاع، مرجحة أن يتأثر معبر رفح الحدودي مع مصر في حال نفذت إسرائيل خططها.