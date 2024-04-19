 «ريو» و«منارة المعادن للاستثمار السعودية» تتنافسان على حصة في مناجم في الزامبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«ريو» و«منارة المعادن للاستثمار السعودية» تتنافسان على حصة في مناجم في الزامبية

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 أبريل 2024 - 9:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 أبريل 2024 - 9:07 ص

أفاد تقرير إخباري بأن مجموعة ريو تينتو، وهي شركة متعددة الجنسيات، ومن أكبر شركات التعدين في العالم، وشركة منارة المعادن للاستثمار السعودية ضمن الأطراف التي تبحث تقديم عروض للاستحواذ على حصة في مناجم النحاس الزامبية التابعة لشركة فيرست كوانتوم مينيرال وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إن شركة ميتسوي آند كو ومجموعة سوميتومو اليابانيتين للتجارة العامة تدرسان أيضا تقديم عروض للحصول على هذه الأصول.

وأضافت المصادر أن شركة فيرست كوانتوم منفتحة لبيع ما يصل إلى 30% من مناجمها في زامبيا، اعتمادا على العروض التي تتلقاها، وتسعى للحصول على عطاءات الجولة الأولى خلال الأسابيع المقبلة.


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