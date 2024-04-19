أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن تخصيص وحدات سكنية بنظام السداد كامل القيمة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط الخاصة بالمحافظة.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، إنه جرى طرح عدد من الوحدات السكنية للمواطنين الراغبين في تخصيص وحدة سكنية بنظام السداد الكامل، وتبلغ قيمة الوحدة السكنية 500 ألف جنيه، ويجري استقبال المواطنين الراغبين في الحصول عليها بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية خلال ساعات العمل الرسمية.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى فتح باب التقدم بالطلبات والمستندات المطلوبة اعتبارًا من 21 أبريل الجاري، وحتى 2 مايو المقبل، لمراجعة مدى انطباق الضوابط والشروط على المتقدمين من عدمه، تمهيدًا لحصر أسماء المستحقين، مشيرًا إلى أن التخصيص سيكون بأسبقية السداد حتى نفاذ الكمية.

وأكد أنه سيجرى تخصيص الوحدات السكنية للمستحقين طبقًا لعدد من الضوابط والشروط، والتي منها تقديم ما يفيد الإقامة بالمدينة سواء بالإقامة، أو بالعمل، أو بتواجد الأسرة، وألا يكون قد سبق لصاحب الطلب، و زوجته الحصول على وحدة سكنية، أو قطعة أرض، أو متعدي على أملاك الدولة، أو وضع يد،أو متقدم بطلب تقنين أوضاع.