الصين تعرب عن خيبة أملها من الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

قالت الصين إنها تشعر بخيبة أمل من قرار الولايات المتحدة برفض طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وصرح فو تسونج، المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، قائلاً: إنه يوم حزين. وبسبب الفيتو الأمريكي، تم رفض الطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتحطيم حلم الشعب الفلسطيني لعقود بلا رحمة.

وأضاف: تشعر الصين بخيبة أمل كبيرة من قرار الولايات المتحدة. ولا يمكننا أن نوافق على أن البلدان المعنية لا تؤيد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، مدعية أن الدولة الفلسطينية لا تملك القدرة على حكم نفسها.

وأشار مندوب الصين إلى حدوث العديد من التغييرات فيما يتعلق بالوضع في فلسطين على مدى السنوات الـ 13 الماضية، موضحاً أن التغيير الأكثر جوهرية هو التوسع المستمر للمستوطنات في الضفة الغربية.

وتابع تسونج: تم تقليص مساحة المعيشة في فلسطين كدولة بشكل مستمر. وإن أسس حل الدولتين تآكلت باستمرار. وقد غضت بعض البلدان الطرف عن ذلك، وصمتت بل وتواطأت مع الأفعال ذات الصلة. والآن هم الذين يشككون في أن فلسطين غير قادرة على الحكم. هذا هو منطق رجل العصابات الذي يخلط بين الصواب والخطأ.



ورفض المندوب ادعاء بعض الدول بأن عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين، مؤكداً أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حق وطني للشعب الفلسطيني، وهو حق غير قابل للتصرف ولا يمكن التشكيك فيه أو المتاجرة به.