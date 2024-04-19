فحص 1332 مواطنا في قافلة طبية بقرية أبو سعادة الكبرى بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة، على مدى يومين داخل الوحدة الصحية في قرية أبو سعادة الكبرى التابعة لمركز كفر سعد، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم الخميس، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1332 مواطنًا، من خلال 11 عيادة تخصصية، كل عيادة بها طبيب أو استشاري متخصص، بالإضافة إلى تحويل 14 حالة حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات.

من جانبها أضافت الدكتورة سها خيري المكاوي، منسق القوافل العلاجية بدمياط، أنه تم إصدار 3 قرارات على نفقة الدولة، وإجراء 404 تحاليل معملية، و42 تحاليل الطفيليات، و29 أشعة "ray x" عادية، و24 أشعة سونار، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 10 ندوات تثقيفية، بحضور 125 مترددًا، بالإضافة إلى وجود صيدلية لصرف العلاج بالمجان، بها أكثر من 160 نوعًا من الأدوية.