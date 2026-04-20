قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مشروع مدينة ذا سباين يتضمن نظام الاستشعار المسبق بالأعطال لتفادي حدوثها ومن ثم تداعياتها.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، أن المشروع يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتيح تقديم أي طلبات صوتيًّا، كما أن حركة السيارات بالكامل ستكون تحت الأرض، وركن السيارة سيتم التوجيه نحو المكان المناسب بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الحركة على الأرض ستكون سطحية، في حين أن الجراحات تحت الأرض مزودة بسلالم تقود إلى المنطقة التي يرغب الشخص في التوجه إليها.

ونوه إلى أن تقنيات المدينة تقوم على إتاحة بيئة متكاملة من الإجراءات بما يساهم في خفض التلوث بشكل كبير، مشددا على أن هذا المشروع يغير وجه مصر، بما يوفر بنية جديدة تنافس المناطق المماثلة في دول العالم.

وأكد أن هناك مميزات إضافية لمصر تتمثل في حركة السيارات بالكامل تحت الأرض، بجانب توسيع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، موجها الشكر للحكومة في ظل الشراكة الكاملة بين الدولة والقطاع الخاص.

وثمن مصطفى، حرص الحكومة على سماع الآراء المطروحة عليها من القطاع الخاص وسرعة اتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد، بما يعكس روح حركة الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات بما يدعم حركة الاقتصاد في المقام الأول.

وذكر أن المشروع يتضمن 185 برجًا بأطوال مختلفة و4 ملايين متر مسطح مبانٍ، مؤكدًا الاستعانة بأفضل الشركات في تصميمات المشروع، وأوضح أن المدينة تتضمن فرعًا لأكبر مستشفى في العالم، وستعمل بعد سنة من الآن.

وأكد توفر مصادر بديلة للكهرباء لضمان عدم انقطاعها، مع الحرص على إجراءات الترشيد، وأوضح أن المشروع يتضمن 3500 غرفة فندقية، لافتًا إلى وصول سعر الإقامة إلى 1100 دولار في الليلة ما ساهم في تعظيم الدخل السياحي، كما أن مشروع ذا سباين سيساهم في تعزيز الدخل السياحي من خلال تقديم خدمة فندقية متقدمة.