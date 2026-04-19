هشام طلعت مصطفى: ذا سباين ستكون أول منطقة استثمارية خاصة بدوائر جمركية

قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أنشأت بنية أساسية قوية لتمضي الأمور في الطريق الصحيح، فيما تشبه الثورة التنموية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، أن مشروع ذا سباين خضع لدراسات لمدة 5 سنوات وجرى مناقشته لمدة عامين مع الحكومة.

وشدد على أن الدولة لديها بنية أساسية قوية قادرة على منافسة ما يحدث في العالم، لكن هناك قوانين لم تكن مستخدمة بينها قانون إنشاء المناطق الاستثمارية الخاضة، مؤكدا أن ذا سباين ستكون أول منطقة استثمارية خاصة بدوائر جمركية خاصة.

ولفت إلى أن المشروع يفتح الباب أمام أي مستثمرين للحصول على تسهيلات لتعمل في بيئة أسرع سواء في التراخيص أو الموافقات أو دخول بضاعته للبيئة الجمركية أو التعامل مع الضرائب، مؤكدا تنظيم الأمر مع الحكومة في هذا الصدد.

ونوه إلى أن الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات من العلامات التجارية المشهورة لا تقبل كثيرًا على مصر بسبب بعض العراقيل، لكن مشروع ذا سباين يساهم في مثل هذه الأمور، ويسهل الإجراءات بما في ذلك الجمركية والضريبية، مع سرعة إنهاء المعاملات.

وأوضح أن مجلس إدارة ذا سباين يوفر التراخيص للشركات بمختلف القطاعات بما يسهل من الإجراءات على المستثمرين، مؤكدا أن المدينة تضاهي ما هو موجود في العالم.