«كيا موتورز» تقدم أحذية كرة القدم للأطفال اللاجئين السوريين بالأردن

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أعلنت شركة "كيا موتورز"، اليوم الأحد، أنها أطلقت حملة للتبرع بأحذية كرة القدم للأطفال اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، بالتعاون مع مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وأفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن الحملة جاءت خلال فترة "جولة كأس الدوري الأوروبي" التي أقامتها "كيا موتورز" بصفتها راعية رسمية للدوري الأوروبي.

وجمعت كيا موتورز تبرعات أحذية كرة القدم من محبي اللعبة في 8 مدن أوروبية، تشمل جنيف وإشبيلية وبرلين ولندن وميلان وموسكو وباريس وباكو.

وجمعت "كيا موتورز" حوالي 700 زوج من الأحذية حتى الآن في إطار حملة التبرع. ومن المخطط تقديمها إلى الأطفال السوريين في مخيم الزعتري بعد نهائي الدوري الأوروبي.