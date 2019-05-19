الأمم المتحدة تحذر من تبعات الانفجار السكاني في نيجيريا

أفادت أحدث تقارير منظمة الأمم المتحدة بأنه من المتوقع أن يشهد عدد السكان في نيجيريا ارتفاعا ملموسا، فقد يقفز من 190 مليونًا اليوم إلى 410 ملايين بحلول عام 2050، وما يقرب من ضعف هذا العدد مرة أخرى بحلول نهاية هذا القرن الحالي.

وأضافت أن نيجيريا – التى تعد أعلى دول القارة الافريقية سكانا – ستكون بذلك ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بعد الصين والهند وذلك في غضون 30 عامًا فقط.

وفي هذا الصدد قال مابينج نجوم المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة غرب أفريقيا إن الوضع صار كارثيا خصوصا في الشمال، موضحا أن الأمر الأكثر خطورة هو عدم اقتناع السيدات هناك بوسائل منع الحمل المعروفة ظنا منهن أنها قد تصيبهن بالعقم.

وأكد أنه من المهم بمكان تضافر الجهود بين السلطات النيجيرية من ناحية وصندوق الأمم المتحدة للسكان من ناحية أخرى لنشر حملات التوعية بمخاطر التضخم السكاني ومن ثم إنشاء مراكز مؤهلة لتقديم العون اللازم للأسر النيجيرية للحد من تبعات هذه المشكلة الكارثية، على حد وصفه.