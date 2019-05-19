وزير الطاقة السعودي: سوق النفط في وضع دقيق وهناك مخاوف بشأن العقوبات على إيران

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الأحد، إن سوق النفط في وضع دقيق، وهناك مخاوف بشأن العقوبات على إيران.

وأضاف الفالح في تصريحات للصحفيين في جدة: "توصيتي لزملائى هي تخفيض المخزون بصورة تتسم بالروية، ولكن مع الإبقاء على مسار خفض المخزون عند المستوى العادى .. مع التأكد من ألا يتم ترك أي عميل دون (تلبية) متطلباته من النفط الخام"، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء بلومبرج.

وأشار إلى أن إنتاج النفط السعودي سيتراوح بين 7ر9 إلى 8ر9 مليون برميل نفط يوميا في مايو ويونيو.

وأضاف أنه يتعين على منظمة أوبك والدول النفطية الحليفة من غير أعضاء المنظمة / أوبك بلس / الاستمرار فى النهج الحالى حتى تحقيق توازن السوق النفطى .

وذكر أن أصول الطاقة السعودية محمية بشكل جيد، وأن أي تصرفات ضد البنية التحتية للطاقة تضر الجميع".