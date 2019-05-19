انطلاق صافرات الإنذار بالمنطقة الخضراء وسط بغداد

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بانطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء التي توجد بها سفارات أجنبية وسط بغداد.
ولم يقدم المصدر في تصريح لموقع " السومرية نيوز" الإخباري العراقي، مزيدا من التفاصيل.