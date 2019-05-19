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انطلاق صافرات الإنذار بالمنطقة الخضراء وسط بغداد

بغداد - (د ب ا)
نشر فى : الأحد 19 مايو 2019 - 8:12 م | آخر تحديث : الأحد 19 مايو 2019 - 8:12 م

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بانطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء التي توجد بها سفارات أجنبية وسط بغداد.

ولم يقدم المصدر في تصريح لموقع " السومرية نيوز" الإخباري العراقي، مزيدا من التفاصيل.


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