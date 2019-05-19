﻿رئيس غرفة التجارة الكويتية يبحث مع السفير الصيني إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين

بحث رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم -اليوم الأحد- مع السفير الصيني لدى الكويت، لي مينجانج، سبل إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين وتنمية العلاقات القائمة بينهما.

وقالت الغرفة - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن اللقاء يهدف إلى مناقشة طبيعة التعاون الاقتصادي بين الكويت والصين، وتشجيع إقامة الفعاليات الاقتصادية؛ لتنمية العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين".

وقال الغانم - وفقا للبيان - إن (الغرفة) تولي اهتماما بالغا لتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الصين، مؤكدا استعدادها الكامل لتسخير كل إمكاناتها، لتحقيق الأهداف الإقتصادية المشتركة التي تخدم البلدين.

ومن جانبه، قال السفير الصيني إن سفارة بلاده بالكويت تسعى جاهدة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، والحث على استغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة في كلا البلدين، مشيرا إلى أنها تعمل على تذليل المعوقات أمام المستثمرين الكويتيين، وزيادة حركة التبادل التجاري، وزيارات الوفود بين البلدين الصديقين.

وأعرب عن أمله أن يلتقي أصحاب الأعمال من كلا البلدين بأقرب فرصة، سواء في الكويت أو الصين؛ لمناقشة فرص التعاون الاستثماري المتاحة في القطاعات المختلفة، وأهمها البنية التحتية، والسيارات ومحطات الطاقة وغيرها.