ناخبو سويسرا يوافقون على جذب الشركات الأجنبية على حساب العائد السنوي

وافق ناخبو سويسرا في استفتاء اليوم الأحد على تعديل شامل لقانون ضرائب الشركات، حيث اختاروا بقاء بلادهم قاعدة جاذبة لشركات أجنبية كبرى مثل "Procter & Gamble" و" Vitol SA" و" Caterpillar Inc" حتى على حساب انخفاض قصير المدى في العائد المالي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الناخبين أيدوا التعديل ،وفقا لتوقعات مبدئية نشرها تليفزيون " SRF" السويسري. وكان استطلاع رأي أجرته مؤسسة " gfs.bern" قد أشار إلى الموافقة على التعديل بهامش ضئيل.

وتؤكد نتيجة الاستفتاء، التي تنهي سنوات من الجدل ومحاولة فاشلة للتعديل قبل عامين، أن تبقى سويسرا مقرا منخفض الضرائب للشركات وتبقى متفقة مع القواعد الدولية .

وذكرت بلومبرج أن النظام الجديد سوف يشمل تخفيض للأرباح من براءات الاختراع وتكلفة البحث والتطوير.

ويأتي ذلك حيث لم تعد الشركات متوافقة مع قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وكان من شأن رفض التعديلات أن يدفع الشركات الأجنبية للخروج من سويسرا إلى بلاد أخرى تفرض ضرائب منخفضة ،مثل أيرلندا أو سنغافورة، نظرا لأن الرفض كان يعني أن الشركات الأجنبية لن تحصل على نظام ضريبي مماثل للشركات المحلية ،والذي يصل في جنيف حاليا إلى 16ر24%.