الرئيس الألماني يعرب عن إعجابه بروح الباحثين الشباب في بلاده

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أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الأحد عن إعجابه بروح الباحثين الشباب في بلاده، وذلك خلال زيارة لمدينة كمنيتس، شرقي ألمانيا، لحضور نهائيات المسابقة الوطنية "الشباب يبحث" في دورتها الرابعة والخمسين.

ويندرج ضمن أبرز الحضور بالمسابقة كل من وزير التعليم الاتحادية أنيا كارليتسك ورئيس حكومة ولاية سكسونيا ميشائل كرتشمر.

ويشارك في نهائيات المسابقة الاتحادية 190 موهبة شابة بإجمالي 111 مشروعا.

وكان هؤلاء تأهلوا للنهائيات كفائزين على مستوى الولايات.

وتدعم هذه المسابقة الأكثر شهرة على مستوى ألمانيا المواهب الشابة حتى عمر 21 عاما في مجالات الرياضيات، علوم الحاسوب، العلوم الطبيعية والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الاتحادي بعد ذلك الجامعة التقنية في كمنيتس.