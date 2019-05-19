العراق: عودة 129 نازحا إلى مناطق سكنهم في الأنبار

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأحد، عودة 129 نازحا من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة، والمدينة السياحية إلى مناطق سكنهم الأصلية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، علي عباس جهاكير - في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية - إنه: " تم إعادة 129 نازحا من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة والمدينة السياحية إلى مناطق سكنهم الأصلية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، مشيرا إلى أن كادر فرع الوزارة في محافظة الأنبار استقبل العائدين- بالتنسيق مع وزارة النقل، ومحافظة الأنبار، والقوات الأمنية- بعد استكمال الإجراءات الإدارية والأمنية.

واعتبر جهاكير أن برنامج العودة الطوعية الخاص بالوزارة مستمر إلى أن يعود آخر نازح، وغلق آخر مخيم.