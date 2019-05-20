الأحداث في الوطن العربي لا تهدأ للحظات، فلا نكاد ننتهي من حدث حتى يبدأ الآخر، وفي إحدى مدن العراق منذ ساعات اشتعل حدث جديد في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد؛ إذ ضرب صاروخ كاتيوشا مركز المنطقة بالقرب من مقر السفارة الأمريكية في العراق، دون أن تتأثر بالعملية، وفقا لما أعلنه الجيش العراقي.

وفي السطور التالية تجاوب "الشروق" على عدد من الأسئلة حول الحادث..

ماذا يحدث بالمنطقة الخضراء؟

سقط صاروخ من طراز "كاتيوشا" مساء اليوم الأحد، التاسع عشر من مايو، بوسط المنطقة بالقرب من السفارة الأمريكية.

عن ماذا أسفر الحادث؟

صرحت وسائل الإعلام العراقية الرسمية حتى الآن بعدم وقوع أي إصابات، أو حدوث خسائر مادية أو بشرية، وأن منصة إطلاق الصاروخ وجدت في منطقة الأمانة قرب الجامعة التكنولوجية ببغداد.

ما هي منطقة الخضراء؟

هو الاسم الذي تم إطلاقه على الحي الدولي أو حي التشريع سابقاً في العاصمة العراقية بغداد.

متى تم انشاءه؟

أُنشأ في عام 2003، على مساحة 10 كم مربع، على يد قوات التحالف الدولي التي غزت العراق.

تاريخ المنطقة؟

كانت تسمى قبل غزو العراق بمنطقة "كرادة مريم" وكانت حي سكني لأعضاء بالحكومة العراقية.

ما طبيعة هذا الحي؟

يحوي الحي العديد من الأماكن الحيوية والهامة، منها السفارة الأمريكية والبريطانية، وبعض قصور الرئيس الراحل صدام حسين ومقر الحكومة العراقية، ومن أكبر القصور الموجودة به القصر الجمهوري وقصر السلام وقصر السلام، والمنطقة مؤمنة بشكل كبير.