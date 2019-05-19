محكمة أرمينية تطلق سراح الرئيس الأسبق «كوتشاريان» بكفالة لحين محاكمته

قضت محكمة أرمينية بإطلاق سراح رئيس الجمهورية الأسبق، روبرت كوتشاريان، بكفالة لحين محاكمته.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، أنه تم اعتقال كوتشاريان البالغ من العمر 64 عاما في يوليو العام الماضي بعد احتجاجات سلمية أطاحت بسيرج سركسيان حليفه السابق الذي تولى الرئاسة من بعده "2008 حتى 2018".

يذكر أنه تم اتهام كوتشاريان - الذي كان رئيسا لأرمينيا في الفترة بين عامي 1998 و2008 - بمخالفة القانون عندما فرض حالة الطوارئ في مارس عام 2008 بعد انتخابات شهدت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في الشارع، وقتل فيها 10 أشخاص على الأقل آنذاك.

وأُطلق سراح كوتشاريان بكفالة قدرها مليون درام أرميني (2000 دولار أمريكي)، وإذا ثبتت إدانته سيحكم عليه بالسجن لفترة قد تصل إلى 15 عاما.