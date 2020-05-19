 وزير التنمية المحلية: التقيت بمحافظ الدقهلية المصاب بكورونا يوم 10 مايو - بوابة الشروق
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وزير التنمية المحلية: التقيت بمحافظ الدقهلية المصاب بكورونا يوم 10 مايو

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 11:03 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 11:03 ص

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اتصالًا بالدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية؛ للاطمئنان على حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال «شعراوي»، عبر الحساب الرسمي لـ«التنمية المحلية»، على «تويتر»، صباح الثلاثاء، إنه التقى بمحافظ الدقهلية بمقر الوزارة يوم 10 مايو الجاري لبحث بعض الملفات، موضحًا أنه تم قياس درجة الحرارة له، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية طبقًا لتوصيات وزارة الصحة.

وأُكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أمس الإثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد ساعات من الإعلان عن إصابة مدير عام الشؤون البيئية بالمحافظة.

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