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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الفلبين إلى 12942

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 6:28 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 6:28 م

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 12942.

وقالت وزارة الصحة - في تصريحات نقلتها صحيفة "فلبين ستار" - إنه تم تسجيل 78% من الإصابات الجديدة في مدينة مترو مانيلا التي تخضع الآن لحجر صحي مجتمعي مخفف بعد أن ظلت قيد الإغلاق لمدة شهرين، كما تم اكتشاف 7% من الإصابات الجديدة في جزيرة بيسايا ، في حين ظهر 15% من الإصابات في أنحاء متفرقة من البلاد.

وأضافت الوزارة أن 114 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 2843، بينما توفي 6 أشخاص لتصبح حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 837.

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