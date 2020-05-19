ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الفلبين إلى 12942

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 12942.

وقالت وزارة الصحة - في تصريحات نقلتها صحيفة "فلبين ستار" - إنه تم تسجيل 78% من الإصابات الجديدة في مدينة مترو مانيلا التي تخضع الآن لحجر صحي مجتمعي مخفف بعد أن ظلت قيد الإغلاق لمدة شهرين، كما تم اكتشاف 7% من الإصابات الجديدة في جزيرة بيسايا ، في حين ظهر 15% من الإصابات في أنحاء متفرقة من البلاد.

وأضافت الوزارة أن 114 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 2843، بينما توفي 6 أشخاص لتصبح حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 837.