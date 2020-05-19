إجراءات بريطانيا الصحية تهدد المشاركة الأوروبية للفرق الرياضية

تهدد إجراءات العزل في بريطانيا مسيرة الفرق الكروية المحلية، في أوروبا، إذا عادت المباريات القارية من جديد.

ويشارك مانشستر سيتي وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب مانشستر يونايتد وولفرهامبتون وسيلتك الإسكتلندي في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

كما أن سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 في خطر أيضا.

وتقول بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، إن الاجراءات الوقائية التي تخطط بريطانيا لتطبيقها، حماية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، ستمنع إقامة السباق، وسيكون لها تأثيرها السلبي على عمل آلاف المرتبطين بالبطولة، إن لم تمنح الرياضة بعض الاستثناءات.

وأكد وزراء بريطانيون إنهم يخططون لفرض حجر صحي لمدة 14 يوما على معظم الاشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا من الخارج، خلال الأسابيع المقبلة، تجنبا لموجة ثانية من تفشي الفيروس سريع الانتشار.

وبعد سباقين في النمسا مطلع يوليو المقبل، تخطط فورمولا 1 لإقامة سباقين بدون جمهور في حلبة سيلفرستون الإنجليزية، التي تحتفل هذا العام بالذكرى 70 لاستضافة أول سباق في بطولة العالم.

وأوضح متحدث باسم فورمولا 1 اليوم الثلاثاء "فرض حجر صحي لمدة 14 يوما، سيجعل من المستحيل إقامة أي سباق في فورمولا 1 في بريطانيا هذا العام".

وأضاف "حرفيا سيكون لهذا تأثيره السلبي على عشرات الآلاف من الوظائف المرتبطة بفورمولا 1 وعلى دائرة الإمداد الخاصة بها".

وأكمل "إذا كانت هنك إرادة لعودة جميع رياضات الصفوة، فيتعين أن تكون هناك استثناءات".

وتتخذ سبعة من فرق فورمولا 1 العشرة، من بريطانيا مقرا لها.

وتخطط فورمولا 1 لإقامة سباقين في النمسا، في ظل إجراءات صارمة تقتصر على دائرة ضيقة من المرتبطين بالفرق، والذين سيخضعون لفحوص بصورة مستمرة وسيسافرون على متن طائرات خاصة ولا يكون لهم أي اتصال بأي أشخاص خارج الحلبة.