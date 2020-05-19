الجزائر: الحوار والمصالحة الوطنية البديل الوحيد للحفاظ على وحدة ليبيا

جددت الجزائر، اليوم الثلاثاء، دعوتها لكل الفاعلين الليبيين بضرورة انتهاج سبيل الحوار والمصالحة الوطنية "كبديل وحيد للحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، وبالتالي الابتعاد عن شبح الانقسام والعنف والاقتتال بين الأشقاء".

وأعرب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا، الذي عقد بتقنية التحاضر الـمرئي، عن "عزم الجزائر على الاستمرار في بذل الجهود الدبلوماسية بغرض التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية".

وترفض الجزائر الدولة الجارة لليبيا أي حل عسكري للأزمة في هذا البلد، كما تعارض أي تواجد عسكري أجنبي على أراضيه.