تابلين يخسر الاستئناف ضد عقوبة إيقافه أربعة أعوام

رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) اليوم الثلاثاء الاستئناف المقدم من العداء برالون تابلين ضد عقوبة الإيقاف أربعة أعوام التي فرضت عليه بسبب تخلفه عن اختبار منشطات، وسيغيب بذلك عن أولمبياد طوكيو 2020 الذي تأجل إلى العام المقبل.

وكان تابلين، عداء جرينادا، قد وصل إلى نهائي سباق 400 متر في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لكنه سيغيب عن أولمبياد طوكيو بسبب الإيقاف.

وكان تابلين /28 عاما/ قد تهرب من اختبار منشطات بعد فوزه بسباق في 13 أبريل 2019 في جرينادا.

وذكرت المحكمة أن ادعاء تابلين بأنه لم يجر إبلاغه بضرورة تقديم عينة "غير قابل للتصديق".

وإلى جانب غيابه عن أولمبياد طوكيو، سيغيب تابلين أيضا عن بطولة العالم 2022 لألعاب القوى المقررة في مدينة يوجين بولاية أوريجون، وكذلك عن نسخة 2023 من البطولة المقررة في بودابست.