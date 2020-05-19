الأهلي: وضعنا المالي يسمح بالاحتفاظ برمضان صبحي

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أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، أن الوضع المالي للقلعة الحمراء يسمح بالاحتفاظ برمضان صبحي لاعب هادرسيفيلد الإنجليزي المعار بصفوف الأحمر.

ويلعب رمضان صبحي في صفوف الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، ومن المقرر أن تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وقال الدرندلي في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس"، الوضع المالي للأهلي يسمح بالاحتفاظ برمضان صبحي، لدينا الإمكانيات لكن هذا الأمر يرجع للجنة التخطيط والخطيب ويكون التفويض منهم".

وأضاف: "أتمنى بقاءه مع الأهلي ولكن كرة القدم" بيزنس"، ولو رمضان سيدخل للأهلي داخلا كبيرا وسنجد من يعوضه في ذلك الوقت تكون المصلحة للنادي وللاعب واحدة، ولو ننظر للأمر بعاطفة سيبقى رمضان بالأهلي، ولكن نحن ندرس الأمور بعقلانية".

ويسعى الأهلي للاحتفاظ برمضان صبحي داخل صفوفه، ولكن لم يتحدد مصير اللاعب حتى الآن بسبب فترة التوقف الحالية للنشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.