قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تمنع حركة السيارات الخاصة على الطرق خلال عيد الفطر، منوهًا أن الحركة متاحة في الساعات المسموح بها للتجوال، منذ السادسة صباحًا وحتى الخامسة مساء.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الدولة اتخذت قرارًا بإغلاق كل الأماكن التي قد يتجمع بها المواطن كالشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات والمولات والمحال التجارية، في العيد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأوضح أن كل وسائل النقل العام ستكون معطلة في جميع أنحاء الجمهورية في عيد الفطر، مشيرًا إلى أن وسائل النقل العام تشمل المترو، وأتوبيسات النقل العام، وقطارات السكك الحديد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن أمس الأحد، غلق جميع المحال والمولات التجارية، وكذلك المطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو؛ وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن رئيس الوزراء حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 5 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي أيضاً خلال هذه الفترة، وكذلك أتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات.

متحدث الوزراء: لن نمنع حركة السيارات الخاصة على الطرق في العيد

Tue 19 May 2020 00:43

هديل هلال

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تمنع حركة السيارات الخاصة على الطرق خلال عيد الفطر، منوهًا أن الحركة متاحة في الساعات المسموح بها للتجوال، منذ السادسة صباحًا وحتى الخامسة مساء.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الدولة اتخذت قرارًا بإغلاق كل الأماكن التي قد يتجمع بها المواطن كالشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات والمولات والمحال التجارية، في العيد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأوضح أن كل وسائل النقل العام ستكون معطلة في جميع أنحاء الجمهورية في عيد الفطر، مشيرًا إلى أن وسائل النقل العام تشمل المترو، وأتوبيسات النقل العام، وقطارات السكك الحديد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن أمس الأحد، غلق جميع المحال والمولات التجارية، وكذلك المطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو؛ وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن رئيس الوزراء حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 5 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي أيضاً خلال هذه الفترة، وكذلك أتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات.