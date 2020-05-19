تركيا: إصابات كورونا تتخطى 150 ألفا والوفيات 4171 حالة

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تخطى تركيا عتبة 150 ألف إصابة بفيروس كورون المستجد، وذلك بعد تسجيل 1158 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية - أن إجمالي إصابات كورنا بلغ 150 ألفا و593 حالة، بينما وصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة بسبب "كوفيد-19" 4171، مشيرة إلى أن حالات التعافى سجلت 111577 شخصا.

وبدأت تركيا، التي تحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث عدد حالات الإصابة، في اتخاذ خطوات لتخفيف إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، مع انخفاض عدد الحالات اليومية من ذروته في أبريل الماضي.