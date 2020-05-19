ضبط عاطلين بحوزتهما 240 طربة حشيش في الإسماعيلية والبحيرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطلين بحوزتهم 240 طربة لمخدر الحشيش بالإسماعيلية والبحيرة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن "الإسماعيلية، البحيرة" عن ضبط "عاطل"، مقيم بمحافظة الإسماعيلية "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بطريق "الإسماعيلية/ بورسعيد"، وبحوزته (140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو، هاتف محمول، مبلغ مالي).

كما تم ضبط "عاطل"، مقيم بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10كيلوات، هاتف محمول، مبلغ مالي).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و680 ألف جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.