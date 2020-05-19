مقتل 7 جنود ومدني في تفجير بجنوب غرب باكستان

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن ستة من جنود المظلات قتلوا إثر اصطدام مركبتهم بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق أثناء قيامهم بدورية في إقليم بالوشستان بجنوب غرب البلاد.

واستهدف التفجير القوات العسكرية في منطقة بولان بالإقليم، التي شهدت ارتفاعا في معدلات العنف من جانب المتمردين القوميين الذين يقاتلون من أجل تحرير المنطقة من باكستان.

وجاء في بيان رسمي أن ما لا يقل عن أربعة من أفراد القوات شبه النظامية أصيبوا في التفجير، الذي جاء بعد أسبوع من وقوع هجوم مماثل في نفس المنطقة، أدى لوقوع قتلى.

وقال رئيس الإدارة المحلية مراد كاسي إن المروحيات العسكرية نقلت الجنود المصابين وجثث القتلى إلى قويتا عاصمة الإقليم .

وفي تفجير منفصل بمنطقة بشمال غرب البلاد على الحدود الأفغانية، قُتل جندي ومدني خلال تبادل لاطلاق النار.

ويعد إقليم بالوشستان أكبر أقاليم باكستان والأكثر اضطرابا ويتاخم كل من أفغانستان وإيران، ويستهدفه المسلحون الإسلاميون والجماعات العلمانية والمتمردون القوميون.

ويعد هذا العنف رد فعل من جانب المتمردين على خطط استثمارات بكين في المنطقة، التي تربط إقليم شينجيانج ببحر العرب عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية.

وتهدف خطة الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، التي تقدر قيمتها بـ60 مليار دولار، لإتاحة الفرصة لبكين للدخول للأسواق في الشرق الأوسط وأرووبا وأفريقيا عبر أقصر طريق بري وبحري.