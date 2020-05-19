 ترامب: قريبا سنصدر إعلانا كبيرا حول اللقاح والعلاج من كورونا - بوابة الشروق
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ترامب: قريبا سنصدر إعلانا كبيرا حول اللقاح والعلاج من كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 1:31 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 1:31 ص

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن إدارته تنوي إصدار "إعلان كبير" حول موضوع اللقاح والعلاج ضد فيروس كورونا المستجد.
وقال ترامب، خلال اجتماع مائدة مستديرة في البيت الأبيض مع مديرين تنفيذيين لعدد من المطاعم وقادة في قطاع الضيافة: "هذا كان يوما مهما جدا فيما يتعلق بالعلاج واللقاح. تم إحراز تقدم هائل".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه تم الإعلان عن "أمور مهمة" حول اللقاح والعلاج لفيروس كورونا، وتابع: "بعض الإعلانات الكبيرة قادمة... وارتفع السوق بما يقرب من 1000 نقطة"، وفقا لوكالة رويترز.

وأكد ترامب ومسئولون في إدارته عدة مرات خلال السبت والأحد الماضيين أن الولايات المتحدة تنوي الحصول على لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد حتى أواخر عام 2020 ليجري توزيع مئات ملايين الجرعات بين سكان البلاد.

وقال ترامب إن إدارته مركزة على اختبارات 14 لقاحا محتملا وتعمل على حصرها في قائمة أقصر، مشيرا إلى أنه يدرس توزيع المصل الناجح مجانا.


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