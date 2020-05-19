حل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، ضيفًا على الحلقة 26 من برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية «MBC مصر»، مساء اليوم الثلاثاء.

وخلال الفقرة الأولى للبرنامج التي تقدمها المذيعة أروى بعنوان «كرسي الحقيقة»، علق «عبدالحفيظ» على برامج المقالب التي يقدمها رامز جلال، قائلًا: «في حاجات بتبقى صعبة أوي».

وفاجأ «جلال»، باختراق صورته والظهور أمام مدير الكرة في النادي الأهلي، الذي استمر في الضحك بعد رؤية رامز.

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان «كرسي الحقيقة»، من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة.

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، حيث قدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر».