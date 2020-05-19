بلومبرج: سهم أرامكو يعود لمستوى ما قبل حرب الأسعار الأخيرة

رصدت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن سهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" أصبح اليوم الثلاثاء أول سهم لشركة نفط عالمية كبرى يعود للمستوى الذي كان يتم تداوله عليه قبل حرب الأسعار الأخيرة بين روسيا والسعودية.

وقفز سعر سهم أرامكو بـ3.1% في الرياض اليوم الثلاثاء، مواصلا تحقيق الارتفاعات لليوم السادس على التوالي مدفوعا بمواصلة تسجيل ارتفاعات في أسعار النفط. ويواصل سهم الشركة تحقيق مكاسب منذ أعلنت الشركة عزمها صرف توزيعات أرباح، رغم تراجع أرباح الربع الأول.

وكانت أسهم شركات النفط قد تراجعت في مارس إثر انتهاء اجتماع لمجموعة "أوبك بلس" دون التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج، وهو ما أعقبه حرب إنتاج بين روسيا والسعودية تزامنت مع هبوط الطلب بسبب الإغلاقات التي فرضتها مختلف الدول لمنع تفشي فيروس كورونا. وبدأت مختلف الدول حاليا رفع القيود، كما دخل اتفاق دولي لخفض الإنتاج حيز التنفيذ، ما عزز أسعار النفط.