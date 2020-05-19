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صحة عُمان: تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم مصاب بفيروس كورونا


نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 6:20 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 6:20 م

أعلنت وزارة الصحة العُمانية وفاة مقيم مصاب بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) يبلغ من العمر 34 عامًا.

وأوضحت وزارة الصحة - في بيان لها نشرته وكالة أنباء عُمان، اليوم الثلاثاء- أن عدد الوفيات من "الكورونا" بالسلطنة وصل إلى 27 وفاة.

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