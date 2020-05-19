صحة عُمان: تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم مصاب بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة العُمانية وفاة مقيم مصاب بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) يبلغ من العمر 34 عامًا.
وأوضحت وزارة الصحة - في بيان لها نشرته وكالة أنباء عُمان، اليوم الثلاثاء- أن عدد الوفيات من "الكورونا" بالسلطنة وصل إلى 27 وفاة.