بلغت الحصيلة الإجمالية لحالات فيروس كورونا المستجد في مصر اليوم 13484، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل رقم كبير من الحالات اليومية 720 ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا، مقارنة بأكبر رقم سابقا وهو 535 حالة في اليوم تم تسجيلها أمس الإثنين.

وأعلنت الوزارة اليوم أيضا ارتفاع عدد الوفيات إلى 659 حالات بوفاة 14 حالة جديدة.

وبثبات معدل الوفيات تقريبا مع الزيادة الكبيرة في أعداد الحالات التي تم تشخصيها، واصلت نسبة الوفيات للإصابات في مصر الانخفاض تحت المتوسط العالمي، حيث أصبحت النسبة حاليا 4.88% مقابل 6.5% هو المتوسط العالمي بحسب موقع worldometers.info.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم خروج 302 هو أكبر عدد من المتعافين من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم.

وزادت نسبة المتعافين حاليا من الفيروس في مصر إلى 27.7% مقابل حوالي 39.1% للحالات عالميا بحسب الإحصائيات المسجلة.



