العراق: مقتل 8 إرهابيين وتدمير 6 أوكار في ديالي وصلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة إرهابيين، وتدمر أربعة أوكار في محافظة ديالي، شرق العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن قوة مشتركة، ضمن قيادة عمليات ديالي، شرعت بتنفيذ عملية (ثأر الشهداء) في وادي ثلاب شمال شرق ناحية السعدية، بمشاركة قطعات من فرقة المشاة الخامسة ومديرية شرطة ديالى والحشد الشعبي وبإسناد طيران الجيش".

وأضافت الخلية أن العملية أسفرت عن مقتل أربعة إرهابيين، وتدمير دراجتين ناريتين، وتدمير حزام ناسف، والاستيلاء على أربع بنادق كلاشنكوف، وتدمير أربعة أوكار".

وفي سياق متصل، أعلنت القوات الأمنية العراقية مقتل ٤ إرهابيين باشتباك مسلح جنوب مدينة صلاح الدين.\

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن "قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين، متمثلة بفوج سوات شرطة صلاح الدين ومفرزة من استخبارات مكافحة الإرهاب وخلية الصقور، اشتبكت مع عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية في قرية البو حمدي جنوب جسر السكريات".

وأضاف: "أن الاشتباك أسفر عن قتل أربعة إرهابيين، اثنان منهم يرتديان حزامين ناسفين ويحملان قنابل يدوية، وتدمير وكرين يحتويان على فرش ومواد غذائية، والاستيلاء على عجلة ودراجة نارية".