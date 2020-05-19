رئيس الوزراء العراقي :مصصمون على تجاوز الصعاب والتحديات

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن حكومته مصممة على تجاوز الصعاب والتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية.

ودعا الكاظمي، خلال جلسة الحكومة العراقية الأسبوعية، إلى "بذل جهود استثنائية في العمل الوزاري والمسؤوليات بروح الفريق الواحد وغلق أبواب الفساد، والتحرر من البيروقراطية وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة".

وناقش مجلس الوزراء الإجراءات الكفيلة بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية ومعالجة الأرصدة المالية غير المسيطر عليها لدى بعض الوزارات والتي لا تدخل في خزينة الدولة وجهود مواجهة جائحة كورونا وآخر التطورات والإجراءات المتخذة لوقف خطر انتشار الفيروس.

كما ناقش مجلس الوزراء معالجة البطالة وتشغيل العاطلين وأهمية أن تعمل الشركات الأجنبية والقطاع الخاص على اجتذاب الطاقات الشبابية وتدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة وتشديد الاجراءات بخصوص العمالة الأجنبية من جميع النواحي والآثار المترتبة عليها.

وقررت الحكومة إطلاق رواتب الموظفين لشهر مايو من دون استقطاع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسماح لوزارة المالية بالاقتراض لتغطية العجز المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وتحديد أيام عطلة عيد الفطر ابتداءً من يوم الأحد المقبل إلى يوم الخميس لتكون طيلة الأسبوع المقبل ومع فرض حظر التجوال الشامل.