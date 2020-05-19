مجلس الدولة الفرنسى يأمر بإعادة فتح دور العبادة

مجلس الديانة الإسلامية: لا نريد الاحتفال علناً بعيد الفطر المبارك

أمر مجلس الدولة الفرنسى (أعلى هيئة قضائية فى البلاد)، الثلاثاء، الحكومة بإعادة فتح دور العبادة ورفع الحظر الشامل عن التجمعات فيها المفروض على خلفية فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19)، مطالبا بالالتزام بالتجمع فى مجموعات صغيرة.

وذكرت محطة «إل.سى.إى» الفرنسية أن أعلى سلطة إدارية فى فرنسا تدافع عن أماكن العبادة وأولئك الذين يرغبون فى أداء شعائرهم، استجابة لدعوة العديد من الجمعيات والأفراد المطالبين برفع الحظر الكلى على دور العبادة فى فرنسا.

وجاء فى نص القرار: «يأمر مجلس الدولة الفرنسى الحكومة برفع الحظر العام والمطلق على التجمع فى أماكن العبادة، الذى أعلن بموجب مرسوم 11 مايو، كجزء من حالة الطوارئ الصحية».

وقال القاضى فى حيثيات القرار: «حظر الحكومة ينتهك بشكل خطير وواضح حرية العبادة. ولذلك تم حذفه فى غضون 8 أيام».

والمرسوم الصادر عن رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب كجزء من عملية إلغاء تدابير الحجر الصحى المنزلى، يحظر أى تجمع أو اجتماع داخل مؤسسات العبادة، باستثناء مراسم الجنازة بشكل محدود. بينما يرى مجلس الدولة أن «الحظر العام والمطلق غير متناسب مع الهدف المتمثل فى الحفاظ على الصحة العامة (..) لذا يجب اتخاذ إجراءات إشراف أقل صرامة».

من جهته، رحب رئيس الحزب الديمقراطى المسيحى، صاحب الطلب المقدم إلى مجلس الدولة، جان فريدريك بواسون بالقرار.

فى المقابل، أعرب مسئولو الديانات الأخرى عن مخاوفهم، إذ قال رئيس المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية محمد الموسوى، إنه لا يريد أن يتم الاحتفال علنا ​​فى 24 مايو بعيد الفطر المبارك، مضيفا: «سنظل حذرين».

بدوره، قال حاخام فرنسا الرئيسى للديانة اليهودية، هام كورسيا: «هذا لا يتغير. لن نتسرع فى إعادة فتح المعابد، سيكون ذلك خطيرا»، مضيفا: «سيبقى الأمر كما هو، لحماية حياة الناس. وسنقوم فقط بفتح المعابد عندما يكون هناك يقين صحى. ولهذا علينا الانتظار فترة أطول قليلا للحكم على انتهاء الفيروس».

من جانبه، قال الاتحاد البروتستانتى الفرنسى: «نأمل أن يبقى القرار سياسيا بسبب وجود مشاكل صحية كبيرة». أما المجلس الوطنى الإنجيلى الفرنسى، فدعا «أعضائه إلى احترام التعليمات والتوصيات المناسبة».

إلى ذلك، أعلن المجلس العلمى الفرنسى الذى يقدم استشارته للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لإدارة أزمة كورونا أنه لا يعارض إجراء الجولة الثانية للانتخابات البلدية الفرنسية فى يونيو المقبل، وذلك لإتمام الجولة الأولى التى أجريت 15 مارس الماضى.

وكانت الحكومة الفرنسية تنتظر هذا التقرير قبل اتخاذ قرار بشأن موعد الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، وتصويت البرلمان أيضا.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان، الثلاثاء، أن المسافرين الفرنسيين والمقيمين الدائمين فى فرنسا الذين يصلون من خارج الاتحاد الأوروبى سيدعون إلى الخضوع للحجر الصحى لمدة 14 يوما على أساس «طوعى» ابتداء من اليوم الأربعاء.