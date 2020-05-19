المنوفية: تحرير 4 آلاف و108 محاضر تقسيم وإزالة فورية لـ 45 حالة تعد بنطاق المحافظة

قال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، إنه تم تحرير 4 آلاف و108 محاضر تقسيم بزمام المحافظة على مساحة إجمالية بلغت 837 فدانا و11 قيراطا و15 سهما.

وأكد المحافظ - في تصريح اليوم الثلاثاء - استمرا الحملات الأمنية لرصد المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بتقسيم وبيع أي مساحات زراعية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية وحفاظاً على الرقعة الزراعية.

من جانبه أوضح المهندس أشرف الجمل مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، أنه تم تنفيذ إزالة لنحو 45 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة فدانين و9 قراريط و20 سهما خلال الفترة من أول مايو الحالي وحتى الآن، حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة، لافتا إلي إستمرار الحملات والمتابعة الدورية للتصدي للمخالفين والتعامل بكل حزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.