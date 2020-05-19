محافظ البحيرة يعتمد النشرة العامة بشأن قواعد القبول لمرحلة رياض الأطفال

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نشرة القبول برياض الأطفال 2020/2021، ومن المقرر أن يبدأ قبول طلبات الالتحاق اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1/6/2020، وحتى الأربعاء الموافق 1/7/2020.

وأكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التوجيه والتأكيد على إعلان جميع الروضات عن شروط القبول والتقدم لمرحلة رياض الأطفال بأماكن بارزة بالمدرسة والإدارة التعليمية على أن يتضمن الإعلان موعد البداية والنهاية وشروط القبول لحماية المتقدمين والمترددين على مواقع التقديم من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه تم التشديد على الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام، فضلًا عن اتخاذ جميع التدابير الوقائية أثناء التقديم بما فيها (ارتداء الكمامات والقفازات – و أن يكون التقديم في مكان مفتوح جيد التهوية – تقسيم المتقدمين على حسب المستوى الأول، والثاني تقليلًا للتزاحم).