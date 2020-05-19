 وضع مطبات شوكية لمنع السير عكس الاتجاه بمحور المحمودية في الإسكندرية - بوابة الشروق
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وضع مطبات شوكية لمنع السير عكس الاتجاه بمحور المحمودية في الإسكندرية

عصام عامر:
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 6:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 6:36 م

أنشئت الإدارة العامة لشرطة المرور في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مطبات صناعية "الحديدية ذات الشوكة العمسية" بطول طريق محور المحمودية، لمنع السير عكس الإتجاه، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، واللواء محمد القاضي، مدير إدارة شرطة مرور الاسكندرية.

وكان طريق محور المحمودية، شهد أمس الاثنين، حادث انقلاب سيارة خدمات تابعة لإدارة شرطة مرور الإسكندرية، وكان يستقلها المقدم هيثم عبد المنعم، رئيس قطاع مرور طريق محور المحمودية، مما عرضه لإصابات طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذلك أثناء تفقده الحالة المرورية، وبرفقته قائد السيارة رقم "س و ن – 2574"، وتحرر محضر إداري بالواقعة.

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