وزيرة البيئة: دعم 11 ألف عامل بمنظومة المخلفات الصلبة بمهمات الوقاية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه سيتم تخصيص 29 مليون جنيه من ميزانية البرنامج الوطنى التابع للوزارة لدعم ما يقرب من 11 ألف عامل بمنظومة المخلفات بمهمات الوقاية من جهات حكومية ومجتمع مدنى للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا بمحافظات "قنا/أسيوط/الغربية/ كفرالشيخ"التابعة للبرنامج، مشددة على ضرورة استمرار التنسيق مع وحدات إدارة المخلفات لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القرى التى يتم عزلها واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لنقل المخلفات الصلبة الناتجة عن هذه القرى والتخلص الآمن منها من خلال المعدات التي تم دعم المحافظات بها من خلال البرنامج الوطني للمخلفات.

جاء ذلك خلال رئاستها اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثامن للجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بحضور عصام سعد الدين محافظ أسيوط ، جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أشرف الداودى محافظ قنا الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، الدكتور أوفا جيلين رئيس التعاون الألمانى الإنمائي في مصر ورئيسى جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بالإضافة الى ممثلى الجهات من شركاء التنمية والجهات الإستشارية للبرنامج.

وناقشت اللجنة فى اجتماعها خطط وإجراءات البرنامج الوطنى فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات الصحية المتبعة وأجهزة الوقاية الشخصية للعاملين فى منظومة المخلفات حفاظا على سلامتهم ، وجهود وحدات المخلفات الصلبة أثناء الحظر وعزل القرى، وذلك بالمحافظات الأربعة التابعة للبرنامج (قنا/أسيوط/الغربية/ كفرالشيخ).

وأشارت الوزيرة إلى الخطوات القادمة التى ستتم بالتعاون مع المحافظين ومنها ضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة لجميع المعدات ومنشآت البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع إعادة التدوير التى يتم تمويلها من خلال البرنامج الوطنى على مستوى المحافظة، واستخدامها الاستخدام الأمثل، مؤكدة على أهمية بناء القدرات البشرية الوطنية القادرة على العمل فى مجال ادارة المخلفات بمختلف أنواعها بهدف تطوير المنظومة.

واوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول خطة عمل البرنامج الحالية والمستقبلية وما تم إنجازه من أعمال وخطوات فعالة للنهوض بمنظومة المخلفات بالمحافظات الأربعة، من خلال تقديم الدعم الفنى لوحدات إدارة المخلفات بتلك المحافظات ودعم القطاع الخاص للتنمية فى مجال المخلفات الصلبة الى جانب الدعم المؤسسى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على تشكيل لجان بالمحافظات لأعمال المتابعة للتشغيل والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بمنشآت البنية التحتية، وسرعة استصدار قرارات الترخيص وتوصيل كافة المرافق للمواقع ، وتشكيل لجان لأعمال الطرح والمناقصات لمنشآت البنية التحتية للبرنامج الوطني بالمرحلة الثالثة وضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة لجميع المعدات والمنشآت التي يتم تمويلها من خلال البرنامج.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية من هيئة التعاون الدولى الألمانى giz وبنك التعمير الألمانى KFW والإتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة.